"روس كوسموس" لا تستبعد إرسال رائد فضاء تركي إلى المحطة الدولية

صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، لوكالة "تاس" الروسية بأنه لا يستبعد أن ترسل روسيا رائد الفضاء التركي أعوام 2021 – 2023 إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال إن قرارا لم يتخذ بعد. لكن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لمعرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء أعطت دفعة قوية لتطوير التعاون الروسي التركي في مجال الفضاء. وأضاف أنه اقترح شخصيا على أردوغان إرسال رائد فضاء تركي إلى المحطة الفضائية الدولية بمناسبة حلول الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية.

وأوضح، روغوزين، أن التنسيق بين الجانبين بهذا الشأن جار على قدم وساق وقال إنه يتوقع اتخاذ قرار بتحقيق تلك البعثة الفضائية أعوام 2021 – 2023، مع العلم أن عملية إعداد البعثة تستغرق عدة أعوام.

المصدر: تاس