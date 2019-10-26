روفر صيني يستمر في دراسة الجانب المظلم للقمر

استأنف روفر "يويتو – 2" الصيني عمله الخاص بدراسة الجانب المظلم للقمر. أفاد بذلك مركز دراسة القمر التابع للإدارة الفضائية الصينية القومية.

وجاء في موقع الإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن الروفر نهض من السبات الساعة 11.45 يوم 22 أكتوبر بتوقيت بكين فاتصل بمسبار "شانغ إه – 4" القمري الصيني.

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وذلك بعد حلول النهار القمري الـ11 لعمل الروفر العام الجاري، مع العلم أن النهار يستغرق أسبوعين أرضيين.

وسيستمر الروفر خلالهما بإجراء القياسات الفلكية ودراسة تضاريس القمر. ومن بين المهام الموكلة إليه جمع وتحليل عينات تربة القمر بغية كشف الثروات الطبيعية فيها وقياس شدة الأشعة الكونية التي ترسلها النجوم.

وحسب المركز الصيني فإن الروفر قطع خلال عمله على سطح القمر مسافة 289 مترا وسيحاول قطع أطول مسافة ممكنة.

يذكر أن مسبار " شانغ إه – 4 " الصيني الذي أطلق في 8 ديسمبر عام 2018 هبط يوم 3 يناير عام 2019 برفق في قاع حفرة قمرية يبلغ قطرها 2.5 ألف كيلومتر وعمقها 13 كيلومترا بمنطقة القطب الجنوبي للقمر. وذلك لأول مرة في تاريخ البشرية.

المصدر: تاس