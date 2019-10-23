روسيا تبني مركبة فضائية خاصة للسياح

أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة سوف تبني مركبة فضائية من طراز "سويوز" تكون مخصصة للسياح.

وقال كريكاليف موضحا، لقيادة هذه المركبة سوف نحتاج إلى رائد فضاء واحد بدلا من طاقم متكامل بضمنه مهندس مختص. وقال ""لن يتم تكرار بعض النظم، كما هو الحال في المركبات. وسوف تشمل التحسينات الواجهة ، بحيث تصبح أكثر ملاءمة لشخص واحد ".

وأضاف، لم يتم توقيع أي اتفاق مع سياح المستقبل الذين ستنقلهم هذه المركبة إلى الفضاء. ولكن أبرمت "روس كوسموس" مع شركة Space Adventure الأمريكية في شهر فبراير الماضي عقدا لرحلة سائحين فضائيين إلى المحطة الدولية حتى نهاية عام 2021.

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ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) حصلت في أكتوبر 2019 على ترخيص لتقديم خدمات السياحة الفضائية، حيث سيتم نقل السياح إلى المحطة الدولية باستخدام المركبات الأمريكية المأهولة ضمن إطار الاستخدام التجاري للمدار الفضائي القريب من الأرض.

المصدر: لينتا. رو