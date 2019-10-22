متى ستطلق روسيا صاروخا مكوكيا؟

أعلن أوليغ لاريونوف صاحب شركة Laros الروسية، أن أول صاروخ مكوكي روسي من المحتمل أن يطلق عام 2020 المقبل.

قال أوليغ لاريونوف، في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن هذا الصاروخ المكوكي سوف يرتفع إلى 120-130 كيلومترا، ومن ثم ينقلب بدرجة 180 درجة ويهبط بذيله بهدوء على الأرض بسرعة تعادل الصفر بمساعدة المحركات. أي "نحن سنطلق الصاروخ ونقلبه ومن ثم نستخدم نفس طريقة إيلون موسك صاحب شركة سبيس إكس الأمريكية في إعادته إلى الأرض".

وأضاف، سيعمل هذا الصاروخ المكوكي بوقود متكون من بيروكسيد الهيدروجين وكيروسين الطائرات. وسيكون أول صاروخ مكوكي من مرحلة واحدة بمحرك قوة دفعه 500 كلغم.

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ويذكر أن إيلون موسك اشاد كثيرا بتقنية صناعة الصواريخ في روسيا وخاصة صاروخ النقل "انغارا"، مشيرا إلى أن لدى روسيا صواريخ ممتازة ومحركات صواريخ تعتبر الأفضل بين المحركات المستخدمة.

المصدر: لينتا. رو