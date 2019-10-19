اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشروع باحث تونسي شاب، ضمن أفضل 10 مشاريع لباحثين وأصحاب أفكار و مشاريع متطورة تواكب وتفيد الرحلات المستقبلية إلى الفضاء.

الشاب زياد التايب باحث تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، من محافظة مدنين جنوبي البلاد ويباشر كتابة رسالة الدكتوراه بالجامعة التقنية بميونيخ، زاول دراسته بولاية قفصة جنوبي تونس مرورا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالعاصمة.

وذلك قبل أن يتحول إلى ألمانيا لإتمام مرحلة الدكتوراه وإجراء بحوث علمية، تمكن من اختراع برمجية لروبوت ذكي ذات تكنولوجيا دقيقة ومتطورة للأبحاث في المريخ والقمر وعدد من الكواكب والذهاب للفضاء. وفكرة ضمن أفضل 10 أفكار اختراع في العالم.

وفي حوار مع وكالة "سبوتنيك" أكد زياد التايب، أن وكالة الفضاء الأمريكية اختارت مؤخرا فكرة مشروعه كواحدة من أفضل مشاريع الاختراع في مجال الفضاء و اكتشاف الكواكب.

وهي تقوم أساسا على صناعة برمجية ذكية "لروبوت" تجعله يقارب كثيرا في تعامله الإنسان، و يمكن إرساله إلى القمر أو المريخ لجمع معطيات و إجراء بحوث بدل الإنسان وإرسالها إلى الأرض. ويؤدي هذا الروبوت نفس المهمة الفضائية كالإنسان وفق ما يتوفر فيه من حدس ورغبة في الاكتشاف تماما كالبشر.

و يقول زياد التايب أن "ناسا" وجهت له دعوة لعرض فكرة مشروعه فتحول إلى نيومكسيكو وعرض مشروعه بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية، وقد لاقت إعجابهم لأن "الروبوت" يؤدي مهمة إنسان دون أي تكلفة باهظة، كما يمكنه قضاء فترة أطول في الفضاء.

وكشف الشاب عن رغبة شركات إنتاج عالمية في تبني فكرة المشروع، مشيرا إلى أن فكرة مشروعه كانت محل اهتمام بعض الشركات العالمية المعنية بالمجال الإلكتروني، قائلا: "تلقينا عروض لدعم فكرة المشروع ماديا مقابل الحصول على أسهم في الشركة، كذلك عرض آخر يتبنى فكرة المشروع برمته أي براءة الاختراع، لكن اخترنا التريث ودراسة العروض بتأن، فنحن في بداية المشوار".

المصدر: سبوتنيك