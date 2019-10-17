الأرض على موعد مع 5 كويكبات غدا!

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن 5 كويكبات ضخمة ستمر قرب الأرض يوم غد 18 أكتوبر.

ويتتبع مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لـ"ناسا"، الصخور الفضائية المحتمل تواجدها قرب كوكبنا، وتبين أن 5 كويكبات ستحقق عبورا قريبا من الأرض غدا.

وأطلق على أكبر الكويكبات الخمسة اسم 2019 TM7، ويقدر أن قطره يتراوح بين 42 و95 مترا.

ويشير هذا التقدير إلى أن صخرة الفضاء يمكن أن تكون بحجم ساعة "بيغ بن" الشهيرة في لندن.

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وسيكون 2019 TM7 على بعد 2.5 مليون ميل من الأرض، عند مروره غدا، ولكن "ناسا" تعتبر هذا الحدث مثابة "نهج قريب".

أما الكويكبات الأربعة الأخرى، التي تسمى: 2019 TE2 و2019 TW6 و2019 TP5 و2019 TA1، فهي أصغر قليلا يتراوح قطرها بين 31 و59 مترا.

ولحسن الحظ، فإن أقرب الكويكبات الخمسة بالنسبة لكوكبنا سيكون على بعد 1.9 مليون ميل، ما يعني أن فرصة الاصطدام ضئيلة للغاية.

وتكتشف "ناسا" نحو 30 "جسما جديدا قريبا من الأرض" كل أسبوع، وفي بداية عام 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19 ألف جسم فضائي.

المصدر: ميرور