كويكب يمر قرب كوكبنا بسرعة كبيرة غدا

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أن كويكبا بحجم المَعلم الشهير "عمود نيلسون"، يمر بالقرب من الأرض غدا، الأربعاء 16 أكتوبر.

ويقدر قطر الكويكب الذي يطلق عليه اسم 2019 SR8، بنحو 20 مترا وارتفاعها 44 مترا، وبالنظر إلى هذا التقدير، تعتبر الصخرة الفضائية بنفس حجم "عمود نيلسون" الشهير في لندن.

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ومن المتوقع أن يمر 2019 SR8 بالقرب من كوكبنا في الساعة 3:45 بتوقيت غرينتش صباح الغد، وعندها سيسافر بسرعة مذهلة تصل إلى 21669 ميل/الساعة (34872 كم/الساعة).

وخلال هذه الفترة، سيقترب الكويكب من الأرض بنحو 3 ملايين ميل، وعلى الرغم من أن هذه المسافة تبدو بعيدة، إلا أنها قريبة جدا وفقا للحسابات الفضائية.

وتعرف "ناسا" الأجسام التي تقترب إلى مثل هذه المسافة، باسم "الأجرام القريبة من الأرض" (NEO)، بمعنى أن 2019 SR8 ضمن القائمة.

ولحسن الحظ، ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن فرص اصطدام الكويكب بالأرض منخفضة جدا، وأوضحت الوكالة: "لا تعرف ناسا أي كويكب أو مذنب حاليا في مسار تصادمي مع الأرض، وبالتالي فإن احتمال حدوث تصادم ضئيل للغاية".

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "في الواقع، أفضل ما نستطيع قوله، إنه من المستبعد أن يضرب جسم كبير كوكب الأرض في أي وقت خلال مئات السنين القادمة".

المصدر: ميرور