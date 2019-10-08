"ناسا" ترصد كويكبا يقترب من الأرض "بعد فوات الأوان"

كشفت "ناسا" أنها رصدت وجود كويكب يتحرك باتجاه الأرض قبل 3 أيام فقط من تحقيقه اقترابا مثيرا من كوكبنا صباح يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.

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ويسافر الكويكب 2019 TW1 بسرعة بلغت 26 ألف ميل في الساعة تقريبا (42 ألف كم/الساعة)، ويُقدّر عرضه بنحو 15.85 مترا. ولحسن الحظ، يمر قرب الأرض على مسافة نحو 565 ألف كم.

ولكن ما أثار القلق حقا، أن مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، رصد الصخرة الفضائية لأول مرة في 5 أكتوبر، قبل 3 أيام فقط من اقترابها من كوكبنا.

وتعتقد وكالة الفضاء الأمريكية أن الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، التي تراقبها حاليا، لا تتواجد في مسار تصادمي مع كوكبنا. وتقول إنه من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض، في أي وقت خلال مئات السنين القادمة.

المصدر: ذي صن