"ناسا" تصمم روفرا لاكتشاف الماء في القطب الجنوبي للقمر

تعتزم وكالة "ناسا" أن تنتج بحلول عام 2022 روفرا سيبحث عن احتياطيات الجليد في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

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وأفادت بوابة Space.com الإلكترونية الأمريكية بأن الروفر الذي أطلق عليه اسم VIPER سيثبت فيه مقياس الأطياف النيتروني المخصص لقياس نسبة الهيدروجين في الطبقات العليا لتربة القمر وجهاز آخر عامل في مجال الموجات تحت الحمراء يخصص للبحث عن آثار مواد قابلة للتبخر.

وسيحمل الروفر كذلك آلة حفر قادرة على التوغل في التربة إلى عمق متر واحد وجهازا يقوم بتحليل مكونات عينات التربة.

وقالت عالمة الكواكب في مركز "مارشال" للرحلات الفضائية ديبرا نيدم، إن هذا المشروع مهم من وجهة نظر البحث عن المواد القابلة للتبخر وآثارها في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

ومن مميزات الروفر قدرته على إجراء الدراسات أوقات الليل والنهار على القمر وخاصة في الصباح الباكر عندما يصعد الغبار القمري المكهرب من سطح القمر، ما يمكن الروفر من جمع معلومات أكثر.

المصدر: تاس