"ناسا" تتبادل المعلومات مع "روس كوسموس" بشأن تصميم البزات الفضائية الجديدة

أعلن رئيس القسم المتخصص في تصميم البزات الفضائية للبرنامج القمري الأمريكي، في وكالة "ناسا" كريس هانسن،" أن الخبراء الروس يصممون نماذج ممتازة من البزة الفضائية.

وكانت "ناسا" على اتصال دائم بهم وتبادلت معهم المعلومات والأفكار.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 15 أكتوبر في مقر وكالة "ناسا" حيث قال:" لدينا علاقات طيبة مع زملائنا في روسيا الذين يعملون على تصميم البزات الفضائية المستخدمة للخروج إلى الفضاء المكشوف. وجري التبادل دوما للمعلومات والأفكار التقنية بيننا وبين خبراء شركة "زفيزدا" الروسية".

وحسب هانسن، فإن الخبراء الروس صمموا نماذج ممتازة من البزات العسكرية واقتبس خبراء "ناسا" منهم أفكارا تقنية كثيرة استخدموها عند تصميم البزات الفضائية القمرية.

يذكر أن "ناسا" كشفت الثلاثاء 15 أكتوبر في مقرها عن نموذجين جديدين للبزة الفضائية سيستخدمان في الرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ.

وستستخدم أولاهما عند إطلاق مركبة "أوريون" الفضائية الأمريكية وعودتها إلى الأرض. أما ثانيتهما فستكون لدراسة سطح القمر وبصورة خاصة قطبه الجنوبي.

كما ستستخدم البزات الفضائية نفسها "حسب هانسن" عند القيام برحلة فضائية إلى المريخ بعد إدخال تعديلات بسيطة فيها.

المصدر: تاس