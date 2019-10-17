"هابل" يلتقط صورة فائقة الدقة لمذنب "بوريسوف"

التقط تلسكوب "هابل" الفضائي صورا فائقة الدقة للمذنب "بوريسوف/21"، وهو أول مذنب ولد خارج المنظومة الشمسية يكتشفه البشر.

اكتشف الفلكي غينادي بوريسوف، الذي يعمل في مرصد GAISH لجامعة موسكو في شبه جزيرة القرم، المذنب "بوريسوف/21"، في 30 أغسطس الماضي وهو ثاني جرم سماوي قادم من خارج المنظومة الشمسية، حيث كان الكويكب 1I/Оумуамуа الذي اكتشف في أكتوبر 2017 أول جرم يكتشف من خارج المنظومة الشمسية، وحلق على بعد 38 مليون كيلومتر عن الشمس، ومن ثم غادر المنظومة الشمسية.

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تمكن التلسكوب الفضائي يوم 12 أكتوبر الجاري، من التقاط مجموعة صور للمذنب "بوريسوف/21" الذي يحلق بسرعة أكبر من 170 كيلومترا في الساعة. وتعتبر هذه الصور الأفضل لهذا الجرم السماوي الغامض، حيث ترى بوضوح سحب الغبار المحيطة بالنواة المركزية، التي لا تظهر في هذه الصورة. التقطت الصور عندما كان المذنب يبعد عن الأرض نحو 420 مليون كيلومتر.

ووفقا لرأي العلماء من المنتظر أن يكون المذنب يوم 7 ديسمبر 2019 على مسافة وحدتين فلكيتين عن الشمس، وفي منتصف عام 2020 سيغادر المنظومة الشمسية.

المصدر: نوفوستي