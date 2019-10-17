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الصين تصنع صاروخا لنقل مركبات فضائية إلى القمر

الفضاء

الصين تصنع صاروخا لنقل مركبات فضائية إلى القمر
Twitter.com
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة China Daily الثلاثاء 15 أكتوبر بأن الأكاديمية الصينية للتكنولوجيات الصاروخية صممت صاروخا جديدا لنقل مركبات فضائية إلى القمر.

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وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن قدرة  الصاروخ الجديد تزيد أضعافا عن قدرة صاروخ "تشانغ تشنغ - 5" المستخدم لهذا الغرض.

ويبلغ وزن الصاروخ عند الإقلاع، حسب الصحيفة، 2.2 طن ويمكنه نقل 25 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار القمر. وبلغ ارتفاعه 87 مترا، ما يزيد ضعفا عن سابقه.

وسيستخدم الصاروخ في المستقبل تكنولوجيات صاروخ "تشانغ تشنغ - 9" التي تقوم الأكاديمية الصينية بتطويرها حاليا.

وقال الموظف في الأكاديمية، هو شياو جونغ،  إن الصين ستحصل على أقوى صاروخ مخصص لنقل مواد البناء إلى القمر عند إنشاء  قاعدة دائمة على سطحه.

فيما لم تذكر الأكاديمية تسمية الصاروخ الجديد رغم أنها أقرت مواصفاته والتكنولوجيا المستخدمة عند إنتاجه.

وقال الخبراء الصينيون إن الصاروخ الجديد سيكون أرخص من صاروخ  "تشانغ تشنغ - 9" وإنه سيمكّن البلاد من البدء في استصلاح الفضاء البعيد.

المصدر: تاس

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