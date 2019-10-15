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روسيا تعوّل على نشر محطات منظومة "غلوناس" في دول الخليج

الفضاء

روسيا تعوّل على نشر محطات منظومة
Sputnik Sergey Mamontov
جهاز تابع لمنظومة "غلوناس"
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يمكن أن تنشر بضع محطات تابعة لمنظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية في أراضي المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج.

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صرح بذلك للصحفيين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعربية السعودية.

وقال:" نعوّل على أن تنشر في السعودية ودول الخليج بضع محطات أرضية تابعة لمنظومتنا "غلوناس"، مع العلم أن دقة إشارة الملاحة الفضائية تتوقف على عدد المحطات الأرضية. وتزداد الدقة مع زيادة عدد المحطات".

يذكر أن زيارة الرئيس الروسي للسعودية أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ولجنة الفضاء السعودية بشأن التعاون في مجال الرحلات المأهولة والملاحة الفضائية.

المصدر: تاس

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