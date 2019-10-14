توقيع اتفاقية بين موسكو والرياض لإرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الدولية

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية دميتري روغوزين عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للفضاء حول إرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح روغوزين في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين، أن "الوثيقة حول التعاون الشامل بين الوكالتين الفضائيتين الروسية والسعودية تنص من بين أمور أخرى على إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الفضائية الدولية".

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وكانت روسيا والسعودية قد بحثتا خلال اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في يوليو الماضي إمكانية تنظيم رحلة فضائية لرائد فضاء سعودي.

ويأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وجدير بالذكر أن الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، زار روسيا في أبريل الماضي، والتقى خلال زيارته رئيس "روس كوسموس" دميتري روغوزين، وتفقد خلال زيارته مركز إدارة التحليقات الروسي ومؤسسة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية ومركز تدريب رواد الفضاء.

المصدر: نوفوستي