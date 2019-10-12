"ناسا" تواصل إرسال رواد الفضاء الأمريكيين بمركبات روسية

أعلن رئيس وكالة "ناسا" جيمس برايدنستاين، أن الولايات المتحدة تعوّل على مواصلة التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية فيما يتعلق بنقل الرواد الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وذلك قبل انطلاق الرحلات الفضائية الأمريكية المأهولة.

جاء ذلك على لسانه أثناء زيارته الميدانية لأحد المصانع التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف، جيمس برايدنستاين، قائلا" إن الشراكة التي نحافظ عليها مع روسيا هي أمر جيد وهام جدا. واستطعنا جعل المجال الفضائي بعيدا عن السياسة على الرغم من خلافاتنا على الأرض. وعلينا أن نكون على قناعة تامة باستمرار الوجود الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية".

وأوضح قائلا " إذا سار كل شيء على ما يرام فيمكن ألا نحتاج إلى مقاعد إضافية في مركبات "سويوز" الروسية المأهولة. وكل شيء وارد عندما يدور الحديث عن إطلاق مركبات مأهولة جديدة".

وأعاد برايدنستاين إلى الأذهان أن "ناسا" تعتزم استئناف الرحلات الفضائية الأمريكية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في النصف الأول من عام 2020.

المصدر: تاس