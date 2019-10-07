طاقم المحطة الفضائية الدولية يخرج إلى الفضاء المكشوف

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول خروج إلى الفضاء المكشوف من العشرة المقررة، نفذه اثنان من رواد الفضاء الأمريكيين يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

وأشارت "ناسا"، إلى أن عملية خروج كريستينا كوك وأندرو مورغان تمت في الساعة 14.39 (بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن هذا الخروج هو الأول من العشرة المقررة، حيث ستكرس الخمسة الأولى منها لتبديل البطاريات الشمسية لهوائيات المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لجدول خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف الذي نشر يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري سيخرج رواد الفضاء أيام 11 و16 و21 و25 و31 أكتوبر.

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أما الخمسة التالية وفقا لجدول "ناسا" فسوف تبدأ في شهر نوفمبر المقبل، وتكون مكرسة لتصليح وتحديث مطياف ألفا المغنطيسي الموجود على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي