الرواد يخرجون من محطة الفضاء الدولية 10 مرات هذا العام

أكدت مصادر في وكالة "ناسا" أن الرواد الموجودين على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في 10 مهمات إلى الفضاء المفتوح قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن رواد المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يقوموا في الأشهر الثلاثة القادمة بـ 10 مهمات إصلاح لمعدات المحطة في الفضاء المفتوح، ليسجلوا رقما قياسيا في الخروج إلى الفضاء المفتوح، لم تشهده المحطة منذ اكتمال إنشائها عام 2011".

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وتبعا للبيان فإن المهمات الـ 5 الأولى للرواد في الفضاء الخارجي ستخصص لاستبدال عدد من البطاريات الموجودة على السطح الخارجي من محطة الفضاء الدولية، وأول مهمة من تلك المهمات قد تجري في السادس من أكتوبر القادم.

أما المهمات الخمس الباقية، والتي من المفترض أن تبدأ في نوفمبر المقبل فستخصص لإصلاح وتحديث مطياف ألفا المغناطيسي الموجود على السطح الخارجي من المحطة.

وتجدر الإشارة إلى أن روادا تابعين لوكالة "ناسا" كانوا قد خرجوا من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح مرتين هذا العام لاستبدال بطاريات خاصة بالقطاع الأمريكي التابع للمحطة.

المصدر: نوفوستي