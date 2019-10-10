"ناسا" تحذر .. كويكب بحجم الهرم الأكبر يزور الأرض الليلة

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أن كويكبا هائلا يندفع قرب كوكب الأرض ليلة الخميس 10 أكتوبر.

وتقدر "ناسا" قياس قطر الكويكب، الذي يطلق عليه اسم 2019 SX5، بأنه يتراوح بين 62 و140 مترا، ما يعني أنه قد يكون بحجم الهرم الأكبر في الجيزة.

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وسيمر الكويكب قرب الأرض بسرعة مذهلة تبلغ 48 ألف و854 ميلا في الساعة، ليكون على بعد 4.2 مليون ميل من الأرض. وفي حين أن المسافة هذه قد تبدو وكأنها كبيرة، تصنف وكالة "ناسا" الحدث على أنه "مرور الكرام".

ويأتي حدث 2019 SX5 بعد أيام قليلة من اقتراب مجموعة كويكبات من الأرض. ففي 8 أكتوبر، مرت 7 كويكبات قرب الأرض، بما في ذلك كويكب يطلق عليه اسم 2019 TW1، يصل قطره إلى 16 مترا، ما يجعله ضعف حجم حافلة لندن تقريبا.

وفي حين أن كل هذا يبدو مخيفا إلى حد ما، تطمئن وكالة "ناسا" العالم أنه لا يوجد حاليا أي كويكبات على مسار تصادمي مع الأرض.

المصدر: ميرور