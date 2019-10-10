حائز جائزة نوبل يتنبأ بموعد اكتشاف حياة أخرى في الكون

توقع عالم حاصل على جائزة نوبل أن تُكتشف الكائنات الغريبة خلال الثلاثين عاما القادمة، مدعيا أنه "مقتنع" أننا لسنا وحدنا في الكون.

وكان عالم الفلك السويسري، ديدييه كيلو، واحدا من 3 علماء حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء هذا الأسبوع.

وفي لندن يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، قال كيلو: "لا أستطيع أن أصدق أننا الكيان الحي الوحيد في الكون. هناك الكثير من الكواكب، وعدد كبير جدا من النجوم، والكيمياء عالمية. الكيمياء التي أدت إلى الحياة يجب أن تحدث في مكان آخر".

ESA/Hubble/ESO/M. Kornmesser

وأوضح البروفيسور كيلو، الذي عمل في جامعة كامبريدج منذ عام 2013، أنه متأكد من اكتشاف حياة غريبة عن كوكب الأرض خلال 100 عام.

ومع ذلك، يعتقد أنه من "الواقعي" أن يجري إنشاء مركبة جديدة قادرة على اكتشاف النشاط الكيميائي الحيوي، على الكواكب الخارجية في غضون 30 عاما، وفقا لتقارير "ذي تلغراف".

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ويشارك كيلو جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019 مع زميله ميشيل مايور، الذي اكتشف كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نظام نجمي، وجيمس ببيلز، الذي شكّل عبر رؤاه أساس علم الكونيات الحديث.

واكتشف مايور بالتعاون مع كيلو كوكبا خارجيا اسمه 51 Pegasi b، ما أثار ثورة في علم الفلك، ومجالا جديدا يعتبر الآن أفضل أمل لاكتشاف الحياة الغريبة.

ومنذ ذلك الحين، عُثر على 4 آلاف كوكب خارجي، ومن المقرر إجراء العديد من المشاريع الأخرى للبحث عن مزيد من الكواكب الخارجية.

والآن، يوجد أكثر من 100 جرم سماوي مسمى تيمنا بـ كيلو.

ويعد البحث عن الحياة على الكواكب الخارجية جزءا رسميا من جداول أعمال الأبحاث لكل من "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: ميرور