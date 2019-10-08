ثلاثة فيزيائيين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019

حصل ثلاثة فيزيائيين على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019، بفضل اكتشافات رائدة في مجال تطور الكون.

ومنحت الجائزة لكل من الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلو لقيامهم "بتحسين فهمنا لتطور الكون ومكان الأرض في الفضاء".

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physics is announced.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrizepic.twitter.com/T9fY4dFdo4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

وحصل جيمس بيبلز على نصف الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية (نحو 905 آلاف دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، عن اكتشافاته النظرية حول تطور الكون.

وسيتشارك الثنائي السويسري من علماء الفلك، النصف المتبقي من الجائزة لقاء استكشافهم أول كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 50 سنة ضوئية في كوكبة "الفرس الأعظم". إلا أنهم لم يتمكنوا من رؤيته.

The discovery by 2019 #NobelPrize laureates Michel Mayor and Didier Queloz started a revolution in astronomy and over 4,000 exoplanets have since been found in the Milky Way. Strange new worlds are still being discovered, with an incredible wealth of sizes, forms and orbits. pic.twitter.com/nqhJcJGJTv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

ووجد علماء الفلك الكثير من الكواكب الخارجية عقب اكتشافات هذا الثلاثي الذي حصد جائزة نوبل للفيزياء هذا العام.

وغير اكتشاف عوالم خارج نظامنا الشمسي بالفعل، فهمنا ليس فقط لمجرة درب التبانة، وإنما أيضا لمكاننا داخلها.

المصدر: ذي غارديان