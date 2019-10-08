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ثلاثة فيزيائيين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019

العلوم والتكنولوجيا

ثلاثة فيزيائيين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019
nobelprize.org/Niklas Elmehed
ثلاثة فيزيائيين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019
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حصل ثلاثة فيزيائيين على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019، بفضل اكتشافات رائدة في مجال تطور الكون.

ومنحت الجائزة لكل من الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلو لقيامهم "بتحسين فهمنا لتطور الكون ومكان الأرض في الفضاء".

وحصل جيمس بيبلز على نصف الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية (نحو 905 آلاف دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، عن اكتشافاته النظرية حول تطور الكون.

وسيتشارك الثنائي السويسري من علماء الفلك، النصف المتبقي من الجائزة لقاء استكشافهم أول كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 50 سنة ضوئية في كوكبة "الفرس الأعظم". إلا أنهم لم يتمكنوا من رؤيته.

ووجد علماء الفلك الكثير من الكواكب الخارجية عقب اكتشافات هذا الثلاثي الذي حصد جائزة نوبل للفيزياء هذا العام.

وغير اكتشاف عوالم خارج نظامنا الشمسي بالفعل، فهمنا ليس فقط لمجرة درب التبانة، وإنما أيضا لمكاننا داخلها.

المصدر: ذي غارديان

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