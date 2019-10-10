تحديد كويكب يشكل خطورة كبيرة على الأرض!

أدرجت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) كويكبا جديدا في قائمة المخاطر، حيث يمكن أن يصل إلى الأرض خلال 65 عاما.

وأُدرج كويكب 2019 SU3، الذي يبلغ قطره نحو 46 قدما، في المرتبة الرابعة كأخطر كويكب يهدد بضرب كوكبنا.

ولاحظت ESA أن التأثير قد يحدث في 16 سبتمبر عام 2084، وهناك فرصة واحدة من أصل 152 احتمالا لحدوث الاصطدام مع الأرض، ولكن الخبراء قالوا إن الكويكب ليس كبيرا بما يكفي لإنشاء حدث ذي تأثير عظيم.

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وتأتي قائمة المخاطر عبارة عن فهرس لجميع الأجسام الفضائية، التي اكتُشف أن لها احتمال تأثير غير صفري. ويحتوي كل إدخال تفاصيل حول أعلى مخاطر الاصطدام، وتتضمن موعدا تقديريا واحتمال التأثير وحجم وسرعة الكويكب.

وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية الكويكب 2019 SU3 إلى القائمة، بناء على البيانات التي جمعتها حول فرص وصوله إلى الأرض، وفقا لما ورد أولا في International Business Times.

وأوضحت وكالة الفضاء أيضا أن الكويكب هو جزء من مجموعة من الكويكبات، التي اكتُشفت في ثلاثينيات القرن الماضي، ووُجد أنه يتقاطع مع مدار الأرض.

المصدر: ديلي ميل