روسيا تخطط لإطلاق مركبة قمرية صغيرة عام 2027

أعلن مكسيم ليتفاك، مدير مختبر التحليل الطيفي للنيوترونات والأشعة في قسم أبحاث الكواكب النووية بمعهد بحوث الفضاء، أن روسيا تخطط لإطلاق مركبة قمرية صغيرة لجمع عينات من تربة القمر.

وقال ليتفاك في ندوة موسكو الدولية العاشرة حول دراسة النظام الشمسي "كان قد تقرر سابقا أن تتكون المركبة القمرية الصغيرة "لوناخود-28" من قاعدة الهبوط وتكون مهمتها أخذ عينات من تربة القطب الجنوبي للقمر". ولكن "يقترح حاليا ألا تقتصر مهمتها على جمع عينات من تربة القمر، بل وأيضا أن تكون روفرا متوسط الحجم".

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وقد عرض ليتفاك نموذجا لهذه العربة القمرية، مشيرا إلى أن كتلتها ستكون 30-100 كيلوغرام وتسير بسرعة ما فوق 3 كيلومتر في الساعة إلى مسافة 30 كيلومترا وتعمل لمدة سنة كاملة.

وأشارإلى أن العلماء يقترحون هبوط "لوناخود-28" بجانب المركبة "لوناخود-27" التي من المقرر إطلاقها عام 2025، لنقل عينات التربة التي جمعتاها معا.

المصدر: نوفوستي