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روسيا والصين تتفقان على إنشاء محطة علمية قمرية

الفضاء

روسيا والصين تتفقان على إنشاء محطة علمية قمرية
RT
صورة أرشيفية
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رسمت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية خطوطا عريضة للتعاون مع الصين في مجال الفضاء.

وجاء في بيان صدر في أعقاب الاجتماع العشرين للجنة التعاون الروسي الصيني في مجال الفضاء أن روسيا والصين أقرتا خارطة الطريق فيما يتعلق بإنشاء المحطة العلمية القمرية المشتركة.

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وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ورئيس إلإدارة الفضائية القومية الصينية، جان كيزانغ.

وقال البيان إن الجانبين درسا اتجاهات محتملة  للتعاون الروسي الصيني في مجال الفضاء وقاما بتجديد برنامج التعاون بين الدولتين لأعوام 2018 – 2022.

واقترح روغوزين، في وقت سابق، خلال عقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي على الشركاء الصينيين التعاون في مجال إنشاء قاعدة قمرية واستشعار الأرض عن بعد.

وحسب روغوزين فإن "روس كوسموس" تعتزم الربط بين  بعثة "لونا – 26" القمرية المزمع إطلاقها عام 2023 والمشروع القمري الصيني.

المصدر: تاس

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