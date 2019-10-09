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تحديد 5 مواقع للهبوط على سطح الزهرة

الفضاء

تحديد 5 مواقع للهبوط على سطح الزهرة
SSV/MIPL/Magellan Team/NASA
كوكب الزهرة
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قام الخبراء في فريق العمل الروسي الأمريكي المشترك بتحديد 5 مواقع محتملة لهبوط مسبار "فينيرا – دي" على سطح الزهرة.

وتقع كلها في نصف الكرة الشمالي للكوكب.

وقالت مديرة مختبر الكواكب في معهد الدراسات الفضائية الروسي، ليودميلا زاسوفا، إن موقعا واحدا من أصل المواقع الخمسة سيختار لاحقا لهبوط المسبار. وأوضحت أن موقع هبوط المسبار يجب أن يقترب إلى حد بعيد من القطب الشمالي للزهرة.

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وقال رئيس معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية ورئيس فريق العمل المشترك من الجانب الروسي، ليف زيليوني، إن الموضوع الآخر الذي بحثه أعضاء فريق العمل المشترك في اجتماعه يوم 7 أكتوبر هو طبقة الغيوم في كوكب الزهرة واحتمال اكتشاف آثار الحياة فيها، فضلا عن الأجهزة العلمية التي يتوقع أن يحملها مسبار "فينيرا – دي" الروسي الأمريكي إلى الزهرة.

وأشار "زيليوني" إلى أن البعثة الروسية الفضائية الخاصة بدراسة الزهرة ستتحقق نهاية العقد القادم.

ويضم المشروع مسبارا روسيا سيقوم بإنزال محطة علمية روسية على سطح الزهرة. أما الجانب الأمريكي فالتزم بتوفير الأجهزة العلمية  وروفر سينفصل عن المحطة بعد هبوطها.

المصدر: تاس

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