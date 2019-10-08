رواد جدد ينضمون إلى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية

أعلن المدير العلمي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بولشينكو، أن المؤسسة ستضم إلى صفوفها 4 رواد فضاء جدد.

وأوضح المسؤول أن إجراءات اختيار رواد جدد لينضموا إلى صفوف رواد "روس كوسموس" مستمرة حتى الأول من يونيو القادم.

وكان المدير التنفيذي لقسم الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، قد ذكر في وقت سابق أن إجراءات اختيار رواد جدد لينضموا إلى صفوف الرواد العاملين في المؤسسة قد بدأت في الـ3 من يونيو هذا العام، ومستمرة حتى الأول من يونيو العام القادم، ومن خلالها تأمل المؤسسة أن تضم إلى صفوفها ما بين 4 إلى 6 رواد.

إقرأ المزيد

أما رئيس مجموعة رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو، فقد ذكر في وقت سابق أن الأول من يونيو 2020 سيكون الموعد النهائي لاستلام وثائق الراغبين بالانضمام إلى صفوف رواد الفضاء في البلاد، وبعدها ستتم مراجعة تلك الوثائق خلال 4 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد اختارت عام 2018 ثمانية مرشحين لينضموا إلى قائمة رواد الفضاء لديها هم: قنسطنطين بوريسوف، وألكسندر غوربونوف، وألكسندر غريبينكين، وأليكسي زوبريتسكي، وسيرغي ميكايف، وكيريل بيسكوف، وأوليغ بلانتونوف، ويفغيني بروكاباييف.

المصدر: إزفيستيا