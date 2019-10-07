منظومة روسية منعت اصطدام المحطة الفضائية بحطام كوني

أعلن أليكسي لاغوتينكو، رئيس قسم العمليات، نائب رئيس هيئة استكشاف الفضاء في القوات الجو-فضائية الروسية، أن المنظومة الروسية منعت اصطدام المحطة الفضائية بحطام فضائي خلال عام 2019.

وقال لاغوتينكو في حديث للصحفيين، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجو-فضائية الروسية "حذر خبراء المركز الرئيسي لاستكشاف الوضع في الفضاء 19 مرة من اصطدام النفايات الفضائية بالأقمار الصناعية الروسية بضمنها مرة واحدة بالمحطة الفضائية الدولية منذ بداية عام 2019 وإلى الآن".

وأضاف موضحا، تعتبر المسافة الخطرة، تلك التي أقل من 10 كلم التي تفصل بين الحطام الفضائي والقمر الصناعي أو المحطة الفضائية. مشيرا إلى أن مهمة المركز مراقبة الأوضاع في الفضاء لتوفير أمن الأقمار الصناعية والمحطة الفضائية الدولية، وضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه. إضافة إلى تقييم الأخطار الأخرى المرتبطة بالتلوث التكنولوجي للفضاء الخارجي.

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وقال، تضمن الأجهزة التقنية اللاسلكية والبصرية – الليزرية والإلكترونية والأجهزة الأرضية الروسية المنتشرة في مناطق مختلفة من روسيا، مراقبة الفضاء القريب من الأرض.

المصدر: نوفوستي