 
مباشر
عاجل
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر: الانتخابات الرئاسية مصيرية بالنسبة إلى البلاد

هزاع المنصوري بالزي الكازاخي الفلكلوري بعد وصوله الأرض

الفضاء

هزاع المنصوري بالزي الكازاخي الفلكلوري بعد وصوله الأرض
Twitter
رائد الفضاء الإماراتي/ هزاع المنصوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhoi

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الرائد البديل لهزاع المنصوري الذي عاد من المحطة الفضائية الدولية يوم أمس تغريدة تضم صورا كتب عليها "يوم للتاريخ يا هزاع".

إقرأ المزيد
مروحيات
مروحيات "مي – 8" جلبت الدرّاق والتمر لأفراد طاقم مركبة "سويوز –" المأهولة

ويأتي ذلك عقب وصول رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى الأرض في منطقة تبعد 147 كلم جنوب شرقي مدينة جيزكازغان الكازاخستانية. حيث يتضح من إحدى الصور ظهور رائد الفضاء الإماراتي بالزي الكازاخي الفلكلوري.

وكان المنصوري قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-15" التي التحمت بالمحطة 25 سبتمبر الماضي، وقضى هناك 8 أيام، وعاد يوم أمس 3 أكتوبر على متن المركبة ذاتها.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تظاهرات احتجاجا على إعلان حالة الطوارئ