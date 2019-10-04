نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الرائد البديل لهزاع المنصوري الذي عاد من المحطة الفضائية الدولية يوم أمس تغريدة تضم صورا كتب عليها "يوم للتاريخ يا هزاع".

يوم للتاريخ يا هزاع.



A historic day Hazzaa!



Credit: NASA/@ingallsimagespic.twitter.com/jEDh20Ia3o — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) October 4, 2019

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك عقب وصول رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى الأرض في منطقة تبعد 147 كلم جنوب شرقي مدينة جيزكازغان الكازاخستانية. حيث يتضح من إحدى الصور ظهور رائد الفضاء الإماراتي بالزي الكازاخي الفلكلوري.

وكان المنصوري قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-15" التي التحمت بالمحطة 25 سبتمبر الماضي، وقضى هناك 8 أيام، وعاد يوم أمس 3 أكتوبر على متن المركبة ذاتها.

المصدر: تويتر