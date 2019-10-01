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تلسكوب "ناسا" يرصد "حمّام فقاعات كونية" في مجرتنا (فيديو)

الفضاء

تلسكوب
NASA
تلسكوب "ناسا" يرصد "حمّام فقاعات كونية" في مجرتنا
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رصد تلسكوب Spitzer Space التابع لوكالة "ناسا" مؤخرا، منطقة مليئة بالنجوم تبدو كأنها "حمّام فقاعات كونية" عملاق في مجرة درب التبانة.

وتكشف صورة التلسكوب الفضائي Spitzer Space أن كوكبة العقاب في مجرة درب التبانة، هي حقل صاخب لنجوم ترسل انفجارات ملونة من الغبار والغاز.

وتم تحليل الصورة من قبل مجموعة متطوعة ضمن "مشروع درب التبانة"، وهي مجموعة من المراقبين المدنيين من جميع مجالات الحياة الذين يساعدون في فرز الصور ذات الحجم الهائل المرسلة من قبل تلسكوب Spitzer Space.

تلسكوب
nasa
تلسكوب
nasa

وساهم أكثر من 78 ألف حساب فريد في تحديد 2600 فقاعة و599 انحناء صدميا (منطقة تصادم بين الرياح النجمية والوسط البينجمي)، والتي تنتج عندما تتلامس الفقاعات المتنوعة.

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وعلى الرغم من أن الفقاعات التي تظهر في الصورة، لا يزيد قياسها عن بضع سنتيمترات، إلا أن طولها يمتد ما بين 10 إلى 30 سنة ضوئية، ما يشير إلى أن هذه الفقاعات ناتجة ليس عن انفجار نجمة واحدة، بل آلاف النجمات.

وتمثل الصورة نقطة بداية النهاية التي تقترب بسرعة، لمهمة تلسكوب Spitzer Space، والتي تنتهي في يناير 2020.

وأطلق التلسكوب في عام 2003، وهو آخر المناظير الأربعة التي تم إرسالها إلى الفضاء في إطار برنامج Great Observatories التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث كان أولها وأكثرها شهرة، تلسكوب هابل الفضائي.

وتتمثل مهمة Spitzer Space في مراقبة ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي لا يمكن ملاحظته على الأرض، حيث تتم فلترته من قبل الغلاف الجوي.

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