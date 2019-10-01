مصدر يكشف عن تغيير قمر "غلوناس" المستهلك

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أنه سيتم تبديل القمر الصناعي "غلوناس-إم" الذي عمل ضعف المدة المقررة، بقمر من الاحتياطي الموجود في المدار.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "سيحل القمر رقم 723 الموجود ضمن الاحتياطي المداري محل القمر 717".

ويذكر أنه في شهر أغسطس أعلن عن وقف عمل القمرين 717 و742 من منظومة الملاحة "غلوناس" لأعمال الصيانة، التي ستستمر إلى الأول من أكتوبر 2019.

وكان القمر 717 قد أطلق إلى الفضاء في ديسمبر 2006 وعمل تقريبا ضعف مدة الخدمة المقررة، أما القمر 723 فقد أطلق في ديسمبر 2007 .

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وكانت شركة "نظم المعلومات الفضائية" الروسية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس"، قد أعلنت في نهاية شهر أغسطس بأنه سيتم إطلاق قمر جديد إلى الفضاء ليحل محل القمر 717 . وقد أشار المصدر في تصريحه، إلى أن هذا القمر سيتم إطلاقه في أواسط شهر نوفمبر المقبل بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1 مع وحدة التعجيل "فريغات" من مطار بليسيتسك الفضائي.

المصدر: نوفوستي