"روس كوسموس" مستعدة لمساعدة شركة روسية خاصة في تصميم شاحنة فضائية

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية إن المؤسسة مستعدة للتعاون مع شركة " إم كا تي إس" الروسية الخاصة بشأن تصميم شاحنة فضائية.

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وأضاف أن المؤسسة ستنتقل إلى بحث المشروع بعد أن تتلقى اقتراحات تقنية بهذا الشأن.

وكانت شركة " إم كا تي إس" (أنظمة النقل الفضائية الدولية) قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها على تصميم شاحنة "أرغو" الفضائية الرخيصة بالتعاون مع مؤسسات "روس كوسموس" و" روس آتوم" و"روستيخ" الحكومية الروسية.

يذكر أن "آرغو" عبارة، حسب مصمميها عن مكوك غير مأهول قادر على نقل طنين من الحمولة المفيدة إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادة نحو طن واحد من الحمولة إلى الأرض.

ويقضي المشروع بأن يقوم المكوك بـ20 رحلة فضائية. فيما لم تحدد الشركة الخاصة مرفقا إنتاجيا سيقوم بتجميع شاحنتها الفضائية.

المصدر: نوفوستي