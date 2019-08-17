شركة أمريكية خاصة تبني مطارا للرحلات الفضائية السياحية

أعلنت شركة Virgin Galactic الأمريكية الخاصة عن تدشين مركز لإدارة الرحلات الفضائية السياحية التي تبدأ بتنفيذها نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة Albuqerque Journal عن مدير عام الشركة، جورج وايتسادس، قوله إن المركز يقع بالقرب من مدينة آبام في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حيث تم تشييد مطار لإقلاع وهبوط الطائرات الحاملة للمركبات الفضائية. ويضم المركز كذلك قاعات للسياح الفضائيين ورواد الفضاء.

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وجاء على موقع Engadjet.com أن الرحلات الجوية الاختيارية للطائرة الحاملة للمركبة الفضائية تبدأ قريبا. أما مركبة Unity التي ستحمل 6 سياح فضائيين إلى مدار الأرض المنخفض فسيتم نقلها إلى المطار نهاية العام الجاري.

وأفادت الصحف الأمريكية بأن ثمن تذكرة رحلة فضائية سياحية واحدة على ارتفاع 100 متر فوق الأرض لمدة ساعتين تبلغ 250 ألف دولار.

يذكر أن لدى شركتي Blue Origin و SpaceX خططا لتنظيم الرحلات الفضائية السياحية المنتظمة إلى الفضاء.

المصدر: تاس