كشف لغز الأجرام السماوية الجوالة في الزمن الماضي

اكتشف علماء الفلك بجامعة تشارلستون الأمريكية، أسباب ظاهرة تغير سطوع توهجات أشعة غاما بالترتيب العكسي، كأنما تعود إلى الزمن الماضي.

تفيد مجلة The Astrophysical Journal التي نشرت نتائج الدراسة، بأن سبب هذه الظاهرة وفقا لتفسير الباحثين هو أن سرعة الدقائق الهاربة من الثقب الأسود عبر الغاز أو البلازما، تفوق سرعة الضوء في هذا الوسط الكثيف نفسه.

حلل الباحثون منحنيات السطوع (دالة تغير سطوع الشيء مع الزمن) الناتجة عن تحرر الطاقة في المجرات البعيدة. يعتقد أن سبب هذا التغير في مستوى السطوع يعود إلى اندماج نجوم نيترونية أو سقوط نجم ساطع في ثقب أسود. ويتشكل في الحالة الثانية حول الثقب الأسود قرص التراكم، وجزء من المادة ينتشر في الفضاء القريب. سرعة هذه المادة يمكن أن تصل إلى سرعة الضوء وتصطدم بالغازات بين الكواكب، ما ينتج عنه التوهج الساطع.

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واكتشف الباحثون أن بعض منحنيات السطوع تتكرر بالاتجاه العكسي. ولتفسير هذه الظاهرة، اقترح الباحثون نموذجا بسيطا، تتفوق سرعة الموجة الضاربة في الوسط الكثيف على سرعة الضوء في الوسط ذاته، ومن ثم تنخفض قيمتها إلى أقل من سرعة الضوء. تولد الموجة الضاربة إشعاع تشيرينكوف، عندما تتحرك بسرعة أعلى من سرعة الضوء، والإشعاع السنكروتروني عندما تكون السرعة دون سرعة الضوء.

يؤدي تغير سرعة الموجات إلى مضاعفة الصورة النسبية. وتحصل الحالة نفسها في أجهزة الكشف عن إشعاع تشيرينكوف. عندما يسقط جسيم مشحون يتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء في الماء، فإنه ينتقل أسرع من جبهة إشعاعات تشيرينكوف، وفي هذه الحالة يظهر الجسيم وكأنه يسير إلى الأمام وفي الاتجاه المعاكس.

المصدر: لينتا. رو