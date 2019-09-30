مرصد روسي يكتشف نجوما ميتة وسط المجرة

التقط المرصد المنصوب في مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي الروسي صورا فوتوغرافية لنجمين نيترونيين يسرقان المادة من نجوم مجاورة لهما.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمعهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية والذي أعاد إلى الأذهان أن مختبر "سبيكتر – إر غي" هو مشروع روسي ألماني مشترك تم إطلاقه في يوليو الماضي. وهو المختبر الفضائي العامل بالموجات السينية والمخصص لمسح السماء ضمن مجال الترددات الواسع بحساسية عالية. ويحمل المختبر على متنه مرصدين فضائيين روسي وألماني.

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يذكر أن النجم النيتروني عبارة عن جرم فضائي يرسل إلى الفضاء الكوني أشعة سينية. ويضم نجما نابضا أو ثقبا أسود ناجما عن احتراق نجم آخر. وتنكمش نواته الميتة نتيجة انفجار السوبرتوفا لتشكل مادة ذات كثافة عالية لا يزيد قطرها عن 30 كيلومترا، بينما تشكل كتلتها نسبة 120% من كتلة الشمس. وتمتلك تلك النواة الكثيفة قوة جاذبية هائلة تسمح لها بسرقة المادة من نجوم أخرى.

وينفصل جزء من تلك المادة عن النجم النيتروني لينتشر في الكون بسرعة تقترب من سرعة الضوء. أما الجزء الآخر فيبتلعه النجم النيتروني أو يتراكم على سطحه على شكل البلازما، ما يؤدي إلى وقوع انفجار نووي حراري.

وتمكن المرصد الفضائي الروسي من تسجيل أحد تلك الانفجارات في سديم الفأر الواقع وسط درب التبانة.

المصدر: تاس