مدير "روس كوسموس" لا يستبعد أن تمنح قاعدة "فوستوتشني" الفضائية اسم بوتين

أعرب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عن اعتقاده بإمكانية منح قاعدة "فوستوتشني" الفضائية المدنية الروسية الواقعة في أقصى شرق روسيا في المستقبل اسم بوتين.

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وقال روغوزين مجيبا على سؤال وجهه إليه صحفي "أظن أن الوقت سيحين لتحمل القاعدة الفضائية اسم فلاديمير بوتين".

يذكر أن الصحفي الكازاخي وجه إلى مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" سؤالا بهذا الشأن في مؤتمر صحفي عقده روغوزين في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، بعد أن منحت جمهورية كازاخستان منصة الإطلاق التابعة لها في "بايكونور" اسم أول رئيس كازاخستاني، نور سلطان نزاربايف.

جدير بالذكر أن "فوستوتشني" هي قاعدة فضائية روسية مدنية جديدة لروسيا أطلق أول صاروخ منها بـ 3 أقمار صناعية، عام 2016، وتسمح بتقليل اعتماد روسيا على قاعدة "بايكونور" الروسية الواقعة في كازاخستان.

المصدر: تاس