بوتين يتفقد مشاريع قاعدة "فوستوتشني" الفضائية

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء برنامجه في المنتدى الاقتصادي الشرقي مقاطعة آمور الروسية حيث سيقوم بزيارة تفقدية لقاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية.

وسيعقد بوتين بعد الاطلاع على مشاريع القاعدة اجتماعا بشأن تطوير البنية التحتية في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدره موقع الكرملين أن بوتين سيتفقد مشروع منصة إطلاق صاروخ "سويوز – 2" ومشروع إطلاق صاروخ "أنغارا" قيد التصنيع حاليا، فضلا عن مشروع إنشاء مدينة تسيالكوفسكي بالقرب من القاعدة الفضائية.

وقد أعلن فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الشرقي أن روسيا مستعدة لتوجيه دعوة إلى شركائها الأجانب للمساهمة في عملية إنشاء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

وقال بصورة خاصة "إن "فوستوتشني" قاعدة مدنية لا عسكرية مخصصة لإطلاق الصواريخ الفضائية المدنية، لذلك نحن مهتمون بالتعاون مع شركائنا الأجانب".

أعاد الرئيس الروسي إلى الأذهان أن بلاده لديها مشاريع فضائية مشتركة مع الصين والهند والوكالة الفضائية الأوروبية.

المصدر: تاس