مختبر علمي روسي يبتعد عن الأرض بنحو 1.6 مليون كيلومتر

صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، بأن مختبر "سبيكتر إر غي" الفضائي الروسي الذي أطلق في يوليو الماضي إلى الفضاء ابتعد عن الأرض إلى مسافة مليون و614 كيلومتر.

وجاء ذلك في صفحته على "تويتر" حيث قال إن المختبر مخصص لدراسة الكون ضمن مجال الموجات السينية. وأوضح أن المختبر يتوجه حاليا إلى ما يسمى بـ نقطة L2 الواقعة بين الشمس والأرض.

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وقال ناطق باسم الصناعة الفضائية الروسية إن المختبر يجب أن يبلغ تلك النقطة في أكتوبر المقبل.

وأضاف أن مدار المختبر سيتم تعديله للمرة الأخيرة في 21 أكتوبر المقبل.

يذكر أن أول تعديل لمسار المختبر أجري يوم 22 يوليو الماضي أي بعد إطلاقه بـ9 أيام.

ويعتبر "سبيكتر – إر غي" مشروعا روسيا ألمانيا مشتركا. والغاية منه رسم خارطة تفصيلية للفضاء بمجال التموجات السينية.

المصدر: تاس