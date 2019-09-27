الجيش الروسي يطلق قمرا جديدا في إطار منظومته للإنذار المبكر

أطلقت روسيا اليوم قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية شمال غربي الشطر الأوروبي من روسيا.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن صاروخ "سويوز – 2.1 بي" انطلق إلى الفضاء صباح اليوم الموافق للـ26 من سبتمبر يحمل قمرا صناعيا تابعا لوزارة الدفاع الروسية.

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وأفاد موقع spaceflightnow.com الإلكتروني الأمريكي بأن القمر الذي أطلقته وزارة الدفاع الروسية هو قمر ثالث تابع لمنظومة الإنذار بالهجوم الصاروخي.

وقال الخبير الأمريكي المعروف في مجال الفضاء جوناتان ماك داول، إن وزارة الدفاع الروسية أطلقت في نوفمبر 2015 القمر الصناعي الأول "كوسموس – 2510" التابع للمنظومة، أما القمر الثاني من هذا النوع فقد أطلقته في مايو 2017.

وأوضح أن المنظومة الروسية الموحدة الحديثة (الأرضية والفضائية) للإنذار بالهجوم الصاروخي باشرت في أداء مهامها القتالية الاختبارية منذ ديسمبر 2017.

المصدر: "نوفوستي"