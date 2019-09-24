قس روسي يبارك الصاروخ الفضائي "سويوز – إف – غي"

بارك كبير الكهنة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية القمص، سيرغي، يوم 25 سبتمبر صاروخ "سويوز – إف غي" الفضائي الذي يحمل مركبة "سويوز – إم إس – 15 " المأهولة.

وذلك قبل إطلاقه الساعة 16.57 يوم 25 سبتمبر الجاري من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

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وقال القمص، سيرغي، أثناء إقامة قداس مباركة الصاروخ الفضائي:" اسمحوا لي أن أشكركم على حضوركم وصلاتكم وليبارك ربنا المركبة الفضائية وأفراد طاقمها ويحفظهم".

يذكر أن صاروخ "سويوز إف غي" الروسي سيطلق يوم الغد إلى الفضاء لآخر مرة وهو الإطلاق الـ 70 لصاروخ من هذا النوع وسيعقبه لاحقا صاروخ " سويوز 2.1 آ" الذي سيحمل فيما بعد إلى المحطة الدولية مركبات فضائية مأهولة والذي سبق له أن حمل إليها في أغسطس الماضي روبوت "فيودور".

جدير بالذكر أن طاقم مركبة "سويوز – إم إس – 15" المأهولة يضم الرواد الثلاثة، الروسي أوليغ سكريبوتشكا، والإماراتي هزاع المنصوري، والأمريكية جيسيكا ماير.

المصدر: تاس