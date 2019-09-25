الطباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في إنتاج صاروخ "أنغارا" الفضائي الروسي

ينتج بعض عناصر صاروخ "أنغارا" الفضائي الروسي عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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أعلن ذلك كبير المصممين في مكتب "ساليوت" للتصاميم الفضائية، سيرغي كوزنيتسوف. وقال إن هناك أجهزة تكنولوجية غالية جدا كانت شركات أوكرانية تنتجها سابقا. ولم توافق أي شركة روسية على إنتاجها لأن ذلك يتطلب شراء قطع غيار باهظة الثمن لتنظيم خط تجميع خاص بها.

ولذلك اتخذ قرار بإنتاج تلك الأجزاء عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن بين تلك الأجزاء الباهظة حاوية كروية مصنوعة من التيتانيوم ومليئة بالغاز تستخدم لإطلاق صاروخ "أنغارا" الروسي الواعد.

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أعلنت في فبراير عام 2018 أن تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ستستخدم عند إنتاج المحركات الصاروخية الفضائية العاملة بالوقود السائل والمستخدمة في صواريخ "أنغارا" و"سويوز – 5". وأضافت أن مؤسسة "روس كوسموس" أيدت هذا الاقتراح بعد نجاح الاختبارات النارية للمحركات المذكورة.

المصدر: تاس