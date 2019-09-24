روسيا تقرر إنتاج مركبة فضائية عامة

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، يوم 23 سبتمبر الجاري، أن روسيا ستنتج نسخة عامة من مركبة "أريول" الفضائية، وليس نسختين كما كان مقررا في السابق.

ويذكر أنه كان من المقرر سابقا إنتاج نسختين من مركبة "أريول" الفضائية، واحدة للرحلات إلى المدار القريب من الأرض، والثانية للرحلات إلى القمر. وقد وضح مصدر في المؤسسة، بأن الحديث يدور حول إنتاج مركبة فضائية تخدم الرحلتين.

وقال، "يجب أن تضمن هذه المركبة العودة بسلام إلى الأرض بالسرعة الفضائية الثانية".

كما يخطط لأجراء أول إطلاق تجريبي للمركبة "أريول" في عام 2023 باستخدام صاروخ النقل Angara-A5P من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد أعلن في 6 سبتمبر الجاري أن المركبة الفضائية المأهولة الجديدة من نوع "فيديراتسيا" تقرر تسميتها "أريول".

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مركبة "فيديراتسيا" (حاليا- أريول) – هي مركبة فضائية مكوكية مأهولة ستحل محل مركبات "سويوز". ويمكن للمركبة الجديدة أن تتسع لستة رواد فضاء و500 كيلوغرام بضائع. وعند استخدامها للشحن فقط يمكن أن تحمل إلى المدار الأرضي المنخفض مقدار طنين من البضائع.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"