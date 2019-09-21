 
مباشر

ظاهرة فلكية غامضة

الفضاء

ظاهرة فلكية غامضة
STScI / AURA / NASA / ESA
مجرات تتحول إلى كوازار ساطعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mffn

اكتشف علماء جامعة ميرلاند الأمريكية، أن ست مجرات هادئة تحولت خلال بضعة أشهر إلى أشباه نجوم (كوازار) ساطعة لها نواة نشطة في تكوينها.

يفيد موقع Science Alert، بأنه في البداية كانت هذه المجرات الست التي يراقبها العلماء تنسب إلى نوع LINER (منطقة خط الانبعاثات النووية منخفضة التأين)، أي يوجد في نواتها مناطق انبعاث ذات تأين منخفض. هذا النوع من المجرات يشكل نحو ثلث المجرات المعروفة. وهي أكثر سطوعا مقارنة بالمجرات ذات الثقوب السوداء الكبيرة، ولكنها أقل سطوعا من مجرات زايفرت ذات النواة النشطة.

إقرأ المزيد
أحداث فلكية مثيرة يشهدها العالم في شهر سبتمبر
أحداث فلكية مثيرة يشهدها العالم في شهر سبتمبر

وأصبحت مجرات LINER التي تحولت إلى كوازار، أحد المواقع الساطعة في الكون. هذا السطوع مرتبط بقرص التراكم حول الثقب الأسود، الذي تنتج فيه من قوة احتكاك ذرات الغبار والغاز الحرارة والضوء، أما التدفقات المادية القطبية فتولد موجات الراديو. وفي الوقت نفسه، لا يُعرف بالضبط مصدر الإشعاع في مجرات LINER.

وإن التحول المفاجئ إلى الكوازار، يشير إلى اكتشاف نوع جديد من المجرات ذات نواة نشطة. كان يعتقد سابقا أن مثل هذا التحول يجب أن يستغرق آلاف السنين. ويتعقد الأمر لعدم ملاحظة تكون نجوم جديدة في أي من المجرات الست، ولايزال سبب تحولها غامضا.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ميسي ينافس رونالدو في عالم الموضة أيضا