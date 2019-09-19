شكوك أمريكية بإمكانية الهبوط على القمر عام 2024

شكك رائد الفضاء الأمريكي السابق كينيت باويرسوكسن، أحد كبار المسؤولين في "ناسا"، بإمكانية هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر بحلول عام 2024.

أعلن باويرسكس عن شكوكه خلال جلسة استماع لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في الكونغرس الأمريكي. وأضاف لكي نتمكن من الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 ، علينا حل وتسوية العديد من المشكلات التكنولوجية والمالية.

إقرأ المزيد

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت في الربيع الماضي عن برنامج جديد بشأن استكشاف القمر. هذا البرنامج يتكون من ثلاث مراحل- رحلة مركبة غير مأهولة إلى مدار حول القمر، بعدها رحلة مركبة مأهولة تدور في مدار حول القمر، وأخيرا إطلاق مركبة مأهولة والهبوط على سطح القمر.

المصدر: فيستي. رو