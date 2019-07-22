الولايات المتحدة سترسل رواد الفضاء إلى القمر وتتركهم هناك

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رواد الفضاء إلى القمر عام 2024 و"تركهم" هناك بعض الوقت.

وقال نائب الرئيس الأمريكي في تصريح لقناة CBS، "هذه المرة، عندما سنطير إلى القمر، لن تكون زيارة، بل نحن سنبقى هناك". وحسب قوله، واشنطن ملتزمة بهذا الهدف "100% "

وقال أيضا: "الخبرة التي سنحصل عليها من هذه المهمة سنستخدمها في إرسال الرواد إلى المريخ". وأضاف، أن دونالد ترامب يدعم برنامج "ناسا" أرتميس بالكامل.

وقال بينس، "نحن ندرك أنه حتى يحين موعد رحلتنا إلى المريخ علينا ابتكار تكنولوجيات جديدة، ومعدات جديدة والحصول على خبرات جديدة، التي يمكننا الحصول عليها فقط على القمر. والرئيس يدعم هذا بالكامل. وهذا أحد الأسباب التي جعلت هدفنا إعادة رواد الفضاء إلى القمر بعد خمس سنوات ومن ثم الانطلاق نحو المريخ".

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كما عبر بينس عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحقق عملية هبوط الإنسان على المريخ وهو على قيد الحياة. وقال "لا أعتقد أن هناك شك بأننا سنهبط على المريخ بوجود جيلنا. ولكن حجر الأساس لهذه العملية سيكون العودة إلى القمر وابتكار تكنولوجيات وطرق جديدة لبقاء الإنسان على كوكب آخر ولفترة طويلة".

المصدر: نوفوستي