"روس كوسموس" تتكتم على سبب ظهور ثقب في المركبة الفضائية الروسية

صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين. في 18 سبتمبر أن الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية يعلمون سبب ظهور الثقب في مركبة "سويوز إم إس -09" الروسية المأهولة.

إلا أنهم لا ينوون إفشاء سره للرأي العام العالمي.

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وقال روغوزين إن الثقب ظهر في قسم الخدمات للمركبة التي احترقت لاحقا عند دخولها الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي للأرض. وكنا قد أخذنا كل العينات من داخل المركبة وخارجها. ونحن على علم تماما بما حدث، لكننا لن نقدم أية معلومات بهذا الشأن".

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية شهدت يوم 30 أغسطس عام 2018 انخفاض ضغط الهواء في أقسامها، ثم أثبت رواد الفضاء أن سبب ذلك يكمن في تسرب الهواء من داخل المركبة الروسية المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

وتوصل رواد الفضاء الروس والخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية بعد سد الثقب في جسم المركبة من داخلها إلى استنتاج مفاده بأن الثقب لم يهدد أفراد طاقم المحطة.

المصدر: تاس