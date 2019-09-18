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روسيا بصدد إنتاج صاروخ نقل "سويوز- 2إم"

الفضاء

روسيا بصدد إنتاج صاروخ نقل
Globallookpress roscosmos. ru/Global Look Press
صاروخ Soyuz-2.1b على منصة الإطلاق
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أعلن المدير العام لشركة خدمات إطلاق الصواريخ الروسية، ألكسندر سيركين، أن روسيا ستنتج صواريخ من نوع "سويوز-2 إم" للرحلات الفضائية التجارية بأسعار منافسة.

وقال المدير العام في المؤتمر الدولي World Satellite Business Week (أسبوع الأعمال العالمي للأقمار الصناعية) المنعقد في باريس ، بأن صواريخ "سويوز-2 إم" ستنتج على أساس صواريخ " Soyuz-2.1b"  ولكن من دون وحدة التعجيل "فريغات". بحيث يتمكن من حمل 2-3 أطنان إلى المدار المتزامن مع الشمس.

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تقدر كلفة إطلاق الصاروخ "سويوز-2 إم" بـ 30 مليون دولار.

يفترض أن تشمل عملية تحديث الصاروخ "سويوز-2" محركات المرحلة الثالثة RD-0124 التي تستخدم أيضا في صواريخ "انغارا-1.2" و"سويوز-5" التي تضمن الاستخدام المتكرر.

المصدر: لينتا. رو

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