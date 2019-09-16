"ناسا" تكشف عن صورة مذهلة لقوس قزح يحيط بالقمر

كشفت "ناسا" عن صورة مذهلة لما يشبه قوس قزح دائري يحيط بالقمر، حيث يأتي عبارة عن حلقات ملونة على شكل هالة، ظهرت سابقا حول القمر الكامل فوق تورينو، إيطاليا، في عام 2014.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية، قائلة: "ينشأ التأثير من خلال الالتواء الميكانيكي الكمومي للضوء حول قطرات الماء ذات الحجم المتماثل في سحابة متداخلة، ولكن شفافة في الغالب. ونظرا لأن ضوء الألوان المختلفة له أطوال موجية مختلفة، فإن كل لون ينحرف بشكل مختلف".

NASA reveals incredible image of circular rainbow around the moon https://t.co/Spjt1rbpjepic.twitter.com/dawgXNH1QA — Mirror Tech (@MirrorTech) September 16, 2019

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وبينما تتشكل هالة مماثلة حول الشمس في أغلب الأحيان، إلا أن رؤيتها تكون أكثر صعوبة من رؤية الهالة القمرية.

وأضافت "ناسا": "عادة ما يكون من الصعب رؤية الهالة التي تتشكل حول الشمس، بسبب سطوع الشمس الكبير".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها "ناسا" صورة قوس قزح، كـ"صورة اليوم الفلكية".

ففي العام الماضي، التقط مصور "ناسا"، جون إنتويستل، صورة خلابة لـ "قوس قزح" نادر ظهر بعد إعصار فلورنس فوق نيو جيرسي.

المصدر: ميرور