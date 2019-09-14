شركة بريطانية تطلق 34 قمرا صناعيا من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية

أكد مدير عام شركة " OneWeb "، أندريان شتيكل، أن أكبر دفعة من الأقمار الصناعية للانترنت الفضائي ستطلق في ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وأوضح أن الدفعة تضم 34 قمرا صناعيا.

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وقال المدير العام إن أول دفعة ضمت 6 أقمار صناعية اختبارية تابعة لشركة " OneWeb " التي أنتجتها شركة "إيرباص" الأوروبية أطلقت من قاعدة "كورو" الفرنسية في غوانا بأمريكا اللاتينية وأضاف أن كل الأقمار الصناعية تعمل جيدا وحتى أظهرت إنتاجية أكبر مما كان يتوقع.

وأشار، شتيكل، إلى أن الغاية من إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لمشروع " OneWeb " هي ضمان الإنترنت الفضائي الذي يغطي الأرض كلها خلال عامين قادمين.

وتعتزم الشركة أن تطلق إلى مدار الأرض 650 قمرا صناعيا للإنترنت الفضائي. إلا أنها بحاجة إلى ملياري دولار من الاستثمارات لتحقيق هذا المشروع. وعلى سبيل المقارنة فإن شركة "سبيس إكس" التابعة لـ إيلون موسك تعتزم إطلاق 4.4 آلاف قمر صناعي للإنترنت الفضائي.

مع ذلك فإن مدير عام شركة "غلاف كوسموس" الروسية للاستثمارات الفضائية، دميتري لوسكوتوف، صرح في حديث أدلى به لوكالة "تاس" أن روسيا تعتزم أن تطلق عام 2020 نحو 12 صاروخا حاملا للأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية. ومنها صاروخان سيطلقان من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية.

المصدر: تاس