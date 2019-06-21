قاعدة "فوستوتشني" الفضائية تنضم إلى مشروع OneWeb للاتصال العالمي الشامل

أفاد مدير عام مركز البنية التحتية الفضائية الروسية، أليكسي بوغومولوف، بأن قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية ستطلق أول قمر صناعي تابع لشركة OneWeb البريطانية مطلع عام 2020.

جاء ذلك في حديث أدلى به لبرنامج "البيئة الفضائية" التابع لقناة "روس كوسموس– تي في" التلفزيونية الروسية على "يوتيوب".

وقال، بوغومولوف، إن المركز وقع اتفاقية إطلاق 21 قمرا صناعيا للاتصال مع شركة OneWeb البريطانية. وتقضي الاتفاقية بأن تطلق قاعدة "فوستوتشني" الواقعة في شرق روسيا أول قمر صناعي لها مطلع عام 2020.

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هذا وكان مدير عام شركة "غلاف كوسموس" الروسية المتخصصة في تصدير الخدمات الفضائية قد صرح في وقت سابق، لوكالة "تاس" الروسية بأن إطلاق قمرين صناعيين آخرين تابعين لشركة OneWeb، يخطط له عام 2020 بواسطة "صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" الفضائية في غوانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية حيث أطلقت من هناك 6 أقمار صناعية في فبراير الماضي بواسطة الصاروخ نفسه.

يذكر أن شركة OneWeb تعتزم نشر 600 قمر صناعي في مدار الأرض لتغطي اتصالاتها الكرة الأرضية بأسرها خلال 24 ساعة. ومن المخطط للبدء في بيع تلك الاتصالات عام 2020.

المصدر: تاس