"هابل" يلتقط صورة لا تصدق لكوكب زحل

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الصورة السنوية للعملاق الغازي، زحل، وكانت واضحة لدرجة تجعلنا نتساءل عاما إذا كانت حقيقية.

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والتقط "تلسكوب هابل" صورة زحل الجديدة المثيرة للإعجاب، حيث كانت حلقاته مضاءة بالكامل، بواسطة كاميرا Wide Field Camera 3 عندما كان الكوكب في أقرب نقطة له من الأرض، على بعد نحو 1.36 مليار كلم، في 20 يونيو 2019.

وعلى الرغم من معرفة العلماء بأن العاصفة القوية التي ضربت القطب الشمالي لكوكب زحل في عام 2018، اختفت من دون أن تترك أثرا، إلا أن "سداسي زحل" الغريب والغامض، ما يزال قائما رغم كل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة القطبية الشمالية بسبب العواصف التي تحدث هناك بشكل متكرر.

ويعرف "سداسي زحل" بأنه نمط دوامة سداسية الأضلاع مستمرة حول قطب زحل الشمالي، واكتشف "سداسي زحل" المحير، لأول مرة، بواسطة مركبة الفضاء "فوياجير 1" التابعة لوكالة "ناسا" في عام 1981، وهو ناتج عن تدفق تيارات فائقة السرعة.

وتنتشر العواصف الصغيرة على سطح الكوكب، في حين أن حلقاته غيرت تدرج ألوانها.

المصدر: RT