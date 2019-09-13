مركبات "سويوز" المأهولة تزود بجهاز رقمي جديد للتحكم في الهبوط

صرح ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن مركبات "سويوز إم إس" المأهولة ستزود بنظام رقمي للتحكم في هبوط المركبة على الأرض.

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وأضاف أن تجربة النظام الرقمي للتحكم في الهبوط جرت على مركبة "سويوز إم إس – 14" غير المأهولة التي أعادت الروبوت "فيودور" إلى الأرض بعد إقامته في المحطة الفضائية الدولية لمدة أسبوعين. وهبطت المركبة ليلة 7 سبتمبر في جمهورية كازاخستان بدقة فائقة.

وقال مصممو نظام التحكم في الهبوط إن الاختبار تكلل بالنجاح ولم تسجل أي ملاحظة.

وأوضح المهندسون أن النظام الرقمي الجديد للتحكم في الهبوط يضمن الدقة الأكبر لهبوط المركبات الفضائية مقارنة بالنظام التناظري المستخدم حاليا، ما يسهل عملية البحث عنها.

فيما قال الناطق إن مركبة "سويوز إم إس -15" المأهولة التي تنطلق إلى الفضاء يوم 25 سبتمبر الجاري لم يتم تزويدها بالنظام الجديد.

المصدر: تاس